بوليتيكو تكشف خطة بايدن لما بعد الحرب في غزة

كشفت صحيفة بوليتيكو اليوم، الخطوط العريضة لخطة إدارة بايدن لما بعد الحرب في غزة، ترسم شكل الحكم في القطاع، وتتضمن خطوات بشأن دعم السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن الخطة التي أمضى خبراء في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون أسابيع لصياغتها، تتضمن تسليم الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية في نهاية المطاف.

ولم توضح الخطة ما الذي يعنيه مصطلح “نهاية المطاف” ما يثير القلق حول احتلال إسرائيلي للقطاع غير محدد المدة.

وتضمنت الخطة الأمريكية بحسب “بوليتيكو” خطوات لدعم السلطة الفلسطينية أمنيا وسياسيا لتمكينها على حكم القطاع.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن أمام السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة على مستوى الشرعية والقدرات لبسط نفوذها في غزة.

ونقلت بوليتيكو عن المسؤولين الأمريكيين تأكيدهم أن واشنطن تريد هيكلا أمنيا فلسطينيا صديقا لها في القطاع.

لكن مسؤولا كبيرا قال لبوليتيكو، إن المجهول الكبير هو الحجم الذي سيتبقى من حماس في قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما قد يعيق الخطة الأمريكية ويجعلها صعبة التنفيذ.