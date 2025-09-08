مقتل فلسطينيَين برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين مقتل فتيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

والقتيلان هما إسلام عبد العزيز نوح مجارمة ومحمد سري عمر مسقلة، ويبلغان 14 عاما.

أخبار ذات علاقة بعد هجوم القدس.. كاتس يتوعد بتوسيع الهجمات في الضفة الغربية

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "جنود الاحتلال حاصروا مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر بعد محاولتهم الوصول إلى منازلهم داخل مخيم جنين لتفقدها وأخذ بعض أغراضهم الشخصية"، فعمد الجنود إلى إطلاق "الرصاص الحي صوب المواطنين".

وأصيب فتى يبلغ 17 عاما وتم نقله إلى المستشفى، وفق الوكالة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان فرض "أمر إغلاق" في المنطقة، وإن عناصره أطلقوا النار على مجموعة من "المشتبه بهم" الذين اقتربوا منهم.

أخبار ذات علاقة كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد "خطة حسم" في الضفة الغربية

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي نشر الجيش دبابات في جنين، في خطوة لم تشهدها الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية.

مذّاك الحين، دمّر الجيش عشرات المباني في مخيمات عدة في الضفة الغربية وجرف منازل لشق ممرات عبور في مناطق مكتظة، ما شرّد عشرات آلاف الأشخاص.