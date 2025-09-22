منذ 58 عاماً.. الشرع أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك، في زيارة وصفتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" بأنها "تاريخية"، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الشرع بهذه الخطوة يكون أول رئيس سوري، منذ عام 1967، يشارك في تلك الاجتماعات، على رأس وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

ونقلت الوكالة عن الشرع إشادته بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، واصفاً إياه بأنه "سريع شجاع وتاريخي" ويعكس الاعتراف بأن سوريا يجب أن تكون آمنة ومستقرة وموحدة، مضيفاً أن هذا يصب في مصلحة جميع دول العالم، وليس سوريا فقط.

وحقق الشرع انتصارًا دبلوماسياً كبيراً، في مايو/ أيار الماضي، عندما نال اعترافاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، به في اجتماع بالرياض.

ورفعت الولايات المتحدة لاحقًا معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وعبّرت إدارة ترامب عن دعمها لجهود الشرع في توحيد البلاد واستقرارها.

ومن المتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب له في الجمعية العامة، التي تفتتح دورتها الثمانين يوم الثلاثاء.