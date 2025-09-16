عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تقدمه باتجاه عمق مدينة غزة عبر ثلاثة محاور شمال وجنوب المدينة، التي كثف قصفها.

وتقدمت آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة السودانية شمال مدينة غزة وأقامت سواتر ترابية، كما تقدمت إلى الجهة الشرقية من حي الشيخ رضوان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المربعات السكنية في الحي ذاته، باستخدام الروبوتات المتفجرة.

وفي جنوب مدينة غزة، تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، كما كثف الجيش عمليات قصف منازل وبنايات سكنية وخيامٍ في حي تل الهوا جنوب شرق المدينة.

وفي السياق، أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار على خزانات المياه ومولد الكهرباء في مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر غربي مدينة غزة.

وقتل فلسطينيان على الأقل في استهداف شقة سكنية في برج الظافر 5 بحي تل الهوا، كما أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار تجاه أبراج سكنية في الحي ذاته.

وقتل خمسة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهداف عمارة في شارع عيدية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.