تحذيرات من "خديعة البرهان".. سودانيون يشككون بجدية المفاوضات

شكك سياسيون سودانيون بجدّية المفاوضات، التي يجري الحديث عنها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرين من "خديعة" يسعى لها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضح السياسيون أن البرهان يسعى إلى استغلال ورقة التفاوض لتحقيق أهداف مصلحية، في ظل الخسائر العسكرية التي لحقت به.

وكانت ترددت أنباء عن إبلاغ مسؤول أمريكي رفيع، مجموعة من السودانيين من بينهم قيادات بارزة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أن مفاوضات غير مباشرة تُجرى بين الجيش وقوات الدعم السريع عبر اتصالات أجراها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو، مع كبار المسؤولين من الطرفين .

وأوضح سياسيون سودانيون، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، دائمًا ما كان يمتنع هو وحلفاؤه عن المفاوضات، مشيرين إلى أنها تأتي حاليًا في وقت يخسر فيه الجيش "الفاشر".

وأكدوا أن هذا الأمر يدفعه إلى محاولة الحفاظ على ما في حوزته من أراضٍ، وأن يدخل في "هدنة" يكون هدفها إعادة ترتيب أوراقه الإقليمية والدولية، وإعادة تنظيم قواته والبحث عن تحالفات جديدة من موقع الأراضي التي سيحتفظ بها، الأمر الذي قالوا إنه يهدد وحدة السودان.

مصادر سياسية في الدعم السريع، رفضت الكشف عن هويتها، قالت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن وجود قنوات أمريكية للسير في محادثات غير مباشرة تقود إلى مفاوضات مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع لم تتوقف من جانب واشنطن.

"تعنت وتسويف"

واستدركت المصادر بالقول إن هذه المفاوضات لم تُحدث أي تحسن في ظل "تعنت" البرهان وحلفائه، مشيرة إلى أن أي تحول منتظر في موقف البرهان من السير في مفاوضات، يكون الهدف منها "التسويف".

وأكدت المصادر أن البرهان يحاول إعادة ترتيب أوراقه الاقليمية والدولية، وأيضًا إعادة تنظيم قواته، أملاً في استعادة بعض المناطق التي فقدها، وأن يذهب إلى إعلان دولة من جانبه على أراضي السودان، ليكون ذلك "طريقًا جديدًا لتقسيم البلاد".

ومن جهتها قالت مصادر قيادية في "تقدم"، إن البرهان يواجه أزمة عسكرية كبرى، وإن فقدانه المتكرر لمواقع ومناطق مهمة على يد "الدعم السريع"، يدفعه إلى القبول بمفاوضات من خلال الوسيط الأمريكي.

وأوضحت هذه المصادر أن البرهان يبحث عن ضمان تواجده السياسي والعسكري أمام المجتمع الدولي من خلال أكبر دولة في العالم، التي بموجب إتمام أي مفاوضات، ستجعله طرفًا سياسيًا قائمًا.

واعتبرت المصادر القيادية في "تقدم"، أن البرهان وحلفاءه يتمسكون بأن يكونوا جزءًا من الأزمة في السودان، وأن يكون هناك نظام حكم من خلالهم بأي شكل أو صيغة، حتى لو باعتراف بعض الدول، على أراضٍ لا تتعدى مساحتها 15% من السودان، حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم السودان.