توغل بحذر وضربات مكثفة.. مسار مختلف للعمليات الإسرائيلية وسط غزة
يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ 85 على التوالي، عملياته العسكرية والبرية في مختلف مناطق قطاع غزة، فيما يركز في الوقت الحالي على وسط القطاع، وتحديدًا مخيمات: البريج، والنصيرات، والمغازي.
وعلى مدار الأيام الماضية، أجبر الجيش سكان هذه المخيمات على النزوح إلى مناطق دير البلح ورفح، وكثف قصفه الجوي للمنازل السكنية فيها، علاوة على اجتياحه البري المحدود لمخيم البريج من المنطقة الشرقية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي الجديد على وسط القطاع إلى مقتل وإصابة المئات من السكان، واعتقال العشرات من مخيم البريج بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وأكد شهود عيان لـ إرم نيوز" وجود عشرات الجثث في شوارع مخيم البريج.
وتؤكد التقارير العبرية، أن الهدف من الهجوم على وسط القطاع استكمال إقامة المنطقة الأمنية العازلة داخله، وهو أحد الأهداف الإسرائيلية من الحرب، فيما تشير تقارير أخرى إلى وجود مقترحات إيجابية لوقف الحرب في غزة.
سيناريو الشمال
في السياق، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "إسرائيل تتجه لتوسيع عمليتها العسكرية البرية وسط القطاع وشن هجمات أعنف على مناطقه"، مشيرًا إلى أن "حظوظ الجيش الإسرائيلي بذلك محدودة".
وقال الشرقاوي لـ"إرم نيوز"، إن "قدرة إسرائيل على نجاح عمليتها العسكرية وسط القطاع محدودة للغاية، ويبدو ذلك واضحًا في طبيعة التحرك العسكري الإسرائيلي الحالي، والحذر من التوغل بعمق داخل مناطق الوسط"، مضيفًا: "بتقديري الجيش الإسرائيلي يريد تكرار سيناريو شمال القطاع في وسطه؛ لكن حظوظه لن تكون أفضل من الحظوظ السابقة، فالمواجهات ستكون الأصعب وسط القطاع".
وتابع: "رغم ذلك، فإن الجيش يرغب بعملية واسعة وسط القطاع، ويمهد لها عبر القصف المكثف للمنطقة، وهذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الخسائر والأضرار في كلا الجانبين؛ لكن الطرف الفلسطيني سيكون الأكثر تضررًا، وكل السيناريوهات متوقعة، ويمكن أن تتوقف الحرب بأي لحظة، وهناك حذر من قبل طرفي الصراع، وسعي إلى تحقيق انتصار من كل طرف على حساب الطرف الآخر"، مرجحًا أن "تستمر الحرب لأسابيع أخرى".
فيما يتعلق بإمكانية أن تؤدي العملية العسكرية على وسط القطاع لإطالة أمد الحرب، أفاد بأن "تقصير وإطالة أمد الحرب والمواجهة العسكرية يحسمها العامل الميداني، وبتقديري ستكون هناك ردة فعل عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي على المواجهات بمختلف المناطق، وما يحدث الآن بين الجيش والفصائل يمكن تسميته بحرب المدن، خاصة أن أمريكا طرف فيها"، لافتًا إلى أن "المنطقة العازلة في غزة لا يمكن تنفيذها إلا بموافقة الولايات المتحدة".
وأشار الشرقاوي إلى أنه "بتقديري فإن الولايات المتحدة لا ترغب ببقاء الجيش الإسرائيلي بالقطاع أو تقليص مساحته، وتريد عودة السكان لمنازلهم، وإسرائيل تريد حلاً يقضي على القدرات العسكرية في غزة، ويمنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر".
ضربات أكثر دقة
أما المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، فقال إن "إسرائيل ماضية نحو تكثيف عمليتها العسكرية وسط القطاع، وسيشهد الوسط ضربات عينية أقل كثافة لكن أكثر دقة مع إعادة انتشار للقوات البرية".
وأضاف صباغ في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترغب في إعادة تموضع الجيش بمناطق محددة، بما يتلاءم مع احتياجاتها الأمنية، لكن في النهاية سيكون المسار السياسي صاحب التأثير الأقوى".
وأشار إلى أن "إسرائيل تفاوض تحت إطلاق النار، وترغب في دخول غزة بريًا بمختلف المناطق ولأكبر عمق ممكن، بالرغم من الاشتباكات العنيفة التي يشهدها القطاع"، مرجحًا أن "تكرّر إسرائيل سيناريو شمال القطاع في وسطه".
وأكد صباغ أن "الحرب ستكون طويلة، خاصة مع بداية المرحلة الثالثة التي ستمتد إلى أشهر، وهذه حرب استنزاف ولا يمكن أن تتوقف إلا بتطور دراماتيكي، والتوقعات، في الوقت الحاضر، استمرارها لأشهر".