توغل بحذر وضربات مكثفة.. مسار مختلف للعمليات الإسرائيلية وسط غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ 85 على التوالي، عملياته العسكرية والبرية في مختلف مناطق قطاع غزة، فيما يركز في الوقت الحالي على وسط القطاع، وتحديدًا مخيمات: البريج، والنصيرات، والمغازي.

وعلى مدار الأيام الماضية، أجبر الجيش سكان هذه المخيمات على النزوح إلى مناطق دير البلح ورفح، وكثف قصفه الجوي للمنازل السكنية فيها، علاوة على اجتياحه البري المحدود لمخيم البريج من المنطقة الشرقية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الجديد على وسط القطاع إلى مقتل وإصابة المئات من السكان، واعتقال العشرات من مخيم البريج بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وأكد شهود عيان لـ إرم نيوز" وجود عشرات الجثث في شوارع مخيم البريج.

وتؤكد التقارير العبرية، أن الهدف من الهجوم على وسط القطاع استكمال إقامة المنطقة الأمنية العازلة داخله، وهو أحد الأهداف الإسرائيلية من الحرب، فيما تشير تقارير أخرى إلى وجود مقترحات إيجابية لوقف الحرب في غزة.

سيناريو الشمال

في السياق، رأى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "إسرائيل تتجه لتوسيع عمليتها العسكرية البرية وسط القطاع وشن هجمات أعنف على مناطقه"، مشيرًا إلى أن "حظوظ الجيش الإسرائيلي بذلك محدودة".

وقال الشرقاوي لـ"إرم نيوز"، إن "قدرة إسرائيل على نجاح عمليتها العسكرية وسط القطاع محدودة للغاية، ويبدو ذلك واضحًا في طبيعة التحرك العسكري الإسرائيلي الحالي، والحذر من التوغل بعمق داخل مناطق الوسط"، مضيفًا: "بتقديري الجيش الإسرائيلي يريد تكرار سيناريو شمال القطاع في وسطه؛ لكن حظوظه لن تكون أفضل من الحظوظ السابقة، فالمواجهات ستكون الأصعب وسط القطاع".