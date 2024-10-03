انفجارات تهز جبلة السورية قرب قاعدة "حميميم" الروسية (فيديو)

أفادت تقارير سورية وروسية بأن الدفاعات الجوية المشتركة تصدت، فجر اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية.

وذكرت مصادر سورية بأن دوي انفجارات سمع في اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، وسط أنباء عن انفجارات عنيفة في الساحل السوري.

من جهتها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "أحد صواريخ العدوان سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعاً استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".

وبحسب الوكالة، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها.

وأفاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن حجم وقوة الانفجارات الثانوية دليل على أنه تم استهداف مستودع للصواريخ والذخائر الثقيلة.

وتداولت حسابات وصفحات لناشطين مقاطع فيديو تظهر انفجارات هائلة في منطقة جبلة السورية وسط محاولات من الدفاعات الأرضية للتصدي لأجسام في سماء المنطقة.

غارات على "حميميم"

وكان "تلفزيون سوريا" قد أفاد نقلاً عن مصدر خاص، حسب وصفه، بوقوع "غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة حميميم الروسية ومواقع عسكرية أخرى في الساحل السوري".

وأوضح أن "القصف استهدف مستودعاً للسلاح والذخيرة داخل قاعدة حميميم الروسية بريف مدينة جبلة بعد ساعة من وصول طائرة إيرانية تابعة لشركة (قاشيم فارس)".

وأشار المصدر إلى أن "القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية أخرى في محافظة اللاذقية، بالتزامن مع ضرب المستودع داخل قاعدة حميميم، ولم يستهدف المدرجات والأبراج في قاعدة حميميم أو مطار اللاذقية المدني".

ولفت إلى أن "الغارات الإسرائيلية استمرت من الساعة 3:55 حتى 4:41 وشملت إطلاق 30 صاروخاً من البوارج الحربية".

وأوضح أن "دورية جوية روسية ظهرت في سماء اللاذقية بعد انتهاء القصف".