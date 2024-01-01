تجنبًا لحدوث أزمة مع مصر.. خبير إسرائيلي يحذر من السيطرة على "محور فيلادلفيا"

الصحيفة لفتت إلى أن نقاشا يدور في الفترة الحالية بين تل أبيب وواشنطن بهذا الصدد، وأن الفكرة المطروحة تنص على أن يشبه هذا العائق، السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتقوم تلك الرؤية على التمويل الأمريكي للمشروع، الذي سيشمل جزءا تحت الأرض لتوفير استجابة لما وصفتها الصحيفة بـ "مدينة التهريب" التي تأسست في رفح.

ومع ذلك تعتقد أن مسألة الإشراف على معبر رفح تعد مشكلة أخرى بالنسبة لإسرائيل، متوقعة أن ترفض مصر أي مقترح بشأن إشراف أي قوى أخرى على المعبر.

وقدَّرت أن قضية رفح أبعد من أن تُحل من الزاوية السياسية، ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تكشف هويته، أن الحديث يجري هنا عن مبادرة إسرائيلية من المتوقع أن تُطرَح بالتفصيل على وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، والذي يعتزم زيارة المنطقة قريبًا.

ولفت المصدر إلى أنه "في حال موافقة واشنطن على المقترح الرامي لبناء العائق، وقبلت أن تتحمل تكلفة تمويله، فإن الموافقة ستُسهِّل على إسرائيل طرحه على الجانب المصري".

غضب مصري

ووصفت الصحيفة، الوضع في رفح، بأنه الأصعب على الإطلاق من النواحي السياسية. ويعد هو الأهم من ناحية تقدم الجيش الإسرائيلي، ولا سيما عقب حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الهدف التالي للحرب.

وحذَّرت من أن حديث رئيس الوزراء من شأنه أن "ينسف المنطقة بأسرها طالما يُجرى الحديث عن وجود صلة للأمر بمحور فيلادلفيا".

نتنياهو ذكر خلال الساعات الـ 24 الماضية أنه يتعين أن تحتل إسرائيل محور فيلادلفيا، وأن أي تسوية أخرى لن تضمن نزع سلاح قطاع غزة.

الصحيفة أشارت إلى أن تصريحات نتنياهو جلبت ردود فعل غاضبة من القاهرة، منها رد النائب مصطفى بكري، الذي ترك انطباعات بشأن أزمة محتملة بين القاهرة وتل أبيب.

انتهاك اتفاق السلام

الصحيفة استشهدت بخبير الشرق الأوسط من مركز ديان التابع لجامعة تل أبيب، د. ناحوم شيلو، والذي ذكر أن الحرب في رفح "ستكون الأكثر تعقيدًا من النواحي السياسية والعملية من بين كل الساحات التي عمل بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال إنه لو سيطر الجيش الإسرائيلي على رفح "سيحمل الأمر تداعيات ثقيلة بالنسبة للعلاقات الثنائية مع مصر، إذ إن احتلال رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا سيزيد مخاطر وقوع حالات إطلاق نار غير مرغوب فيها بين الجيشين المصري والإسرائيلي، الأمر الذي قد يهدد اتفاق السلام".

وأوضح أن اتفاق السلام "يحظر على إسرائيل نشر دبابات أو مدفعية بالمنطقة (D)، وهي تمتد من شرق رفح إلى إيلات، ويسمح لها فقط بنشر كتائب مشاة وقرابة 180 ناقلة جند لا أكثر".

وأكد أن احتلال المحور "يعني انتهاك إسرائيل لاتفاق السلام"، ما يعني احتمال المعاملة بالمثل من جانب مصر.