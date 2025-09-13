مصادر: واشنطن رصدت "البصمة الحرارية" للمقاتلات الإسرائيلية عند مهاجمتها الدوحة

قالت مصادر أمنية في تل أبيب إن الولايات المتحدة رصدت "البصمة الحرارية" للمقاتلات الإسرائيلية عند إطلاقها الصوايخ باتجاه العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المصادر أن أجهزة الاستشعار الفضائية الأمريكية رصدت "البصمة الحرارية" وزاوية إطلاق صواريخ باليستية من 12 مقاتلة إسرائيلية في سماء جنوب البحر الأحمر باتجاه قطر، وبعيدًا عن المجال الجوي لدول عربية.

واعتبرت المصادر أن "الطريقة التي هاجمت بها إسرائيل الدوحة استثنائية، ونادرًا ما استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في الماضي، إلا في هجمات قليلة على إيران".

وأشارت اعتمادًا على معلومات أمريكية إلى "تحليق 8 مقاتلات حربية إسرائيلية من طراز F-15، و4 أخرى من طراز F-35 في سماء جنوب البحر الأحمر، وإطلاق صواريخ باليستية من هناك، لكن إسرائيل عزفت عن إبلاغ الجيش الأمريكي بنيتها الهجوم على حماس في الدوحة، إلا قبل دقائق من الهجوم، للحيلولة دون تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منع العملية".

ووفقًا لما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني في الولايات المتحدة، جاء "إبلاغ إسرائيل عن العملية في وقت قريب جدًا من إطلاق الصواريخ، بحيث لم يكن هناك سبيل لوقف العملية".

ووصف المصدر الأمريكي هذا الإجراء بأنه "لا يمكن تصوره على الإطلاق".

وبناء على عمليات الرصد الأمريكية من خلال "البصمة الحرارية"، أبلغت القيادة المركزية الأمريكية رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، الذي أبلغ بدوره البيت الأبيض، فأمر الرئيس ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بإبلاغ القطريين فورًا.

لكن التحذيرات الأمريكية تأخرت، وجاءت بعد 10 دقائق من سقوط الصواريخ الإسرائيلية في الدوحة.