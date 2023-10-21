بعد الإفراج عن رهينتين.. نتنياهو يتعهد "بالقتال حتى النصر"
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالقتال حتى النصر" في غزة، ما يشير إلى عدم توقف القصف العسكري أو التراجع عن الغزو البري المتوقع للقطاع، بعد أن أفرجت حماس عن رهينتين أمريكيتين.
وأطلقت حركة حماس، أمس الجمعة، سراح الأمريكية جوديث (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) اللتين اختُطفتا في هجومها على جنوب إسرائيل، يوم 7 أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت صورة حصلت عليها رويترز، بعد إطلاق سراحهما، الأم وابنتها محاطتين بثلاثة جنود إسرائيليين، وتمسك كل واحدة منهما بإحدى يدي جال هيرش، المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين.
وقال أوري رعنان والد الفتاة، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف في بانوكبيرن بولاية إلينوي خارج شيكاجو، إنه تحدث مع ابنته عبر الهاتف.
وأضاف: "تبدو في حالة جيدة تماما وسعيدة للغاية".
وكانت الأم وابنتها أول رهينتين أكد الجانبان إطلاق سراحهما، منذ أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية وقتلوا 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا نحو 200.
وقال نتنياهو، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة: "اثنان من مختطفينا موجودان في الوطن. لن نتخلى عن جهودنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر".
مرحلة صعبة
وتحشد إسرائيل دبابات وقوات بالقرب من قطاع غزة استعدادا لغزو بري محتمل. وأدى قصفها لغزة إلى مقتل ما لا يقل عن 4137 فلسطينيا، بينهم مئات الأطفال، بالإضافة إلى تشريد أكثر من مليون شخص، وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمام لجنة بالكنيست، إن تحقيق إسرائيل لأهدافها لن يكون سريعا أو سهلا.
وتابع: "سنطيح بمنظمة حماس. سندمر بنيتها العسكرية والحكومية. إنها مرحلة لن تكون سهلة. سيكون لها ثمن".
وقال إن المرحلة اللاحقة ستكون أطول لكنها تهدف إلى تحقيق "وضع أمني مختلف تماما" لن يشكل أي تهديد لإسرائيل من غزة. وأردف: "ليس يوما وليس أسبوعا وللأسف ليس شهرا".
قصف عنيف
أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوقوع قصف إسرائيلي عنيف في غزة خلال الليل، شمل قصف منزل في جباليا شمال غزة، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.
وقالت وسائل الإعلام إن طائرات إسرائيلية قصفت ستة منازل في شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما تسبب في مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة 45 آخرين.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
وقالت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، وهي الطائفة الرئيسية للمسيحيين الفلسطينيين، إن القوات الإسرائيلية قصفت كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، وهي الكنيسة التي لجأ إليها المئات من المسيحيين والمسلمين.
وقد طلبت إسرائيل بالفعل من جميع المدنيين إخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة. ولم يغادر الكثير من السكان بعد قائلين إنهم يخشون فقدان كل شيء، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه مع تعرض المناطق الجنوبية للهجوم أيضا.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 140 ألف منزل، ما يقرب من ثلث جميع المنازل في غزة، لحقت بها أضرار، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 13 ألف منزل بالكامل.
وقد تركز الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح المصري.