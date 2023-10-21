بعد الإفراج عن رهينتين.. نتنياهو يتعهد "بالقتال حتى النصر"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالقتال حتى النصر" في غزة، ما يشير إلى عدم توقف القصف العسكري أو التراجع عن الغزو البري المتوقع للقطاع، بعد أن أفرجت حماس عن رهينتين أمريكيتين.

وأطلقت حركة حماس، أمس الجمعة، سراح الأمريكية جوديث (59 عاما) وابنتها ناتالي (17 عاما) اللتين اختُطفتا في هجومها على جنوب إسرائيل، يوم 7 أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت صورة حصلت عليها رويترز، بعد إطلاق سراحهما، الأم وابنتها محاطتين بثلاثة جنود إسرائيليين، وتمسك كل واحدة منهما بإحدى يدي جال هيرش، المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين.

وقال أوري رعنان والد الفتاة، الذي تم الاتصال به عبر الهاتف في بانوكبيرن بولاية إلينوي خارج شيكاجو، إنه تحدث مع ابنته عبر الهاتف.

وأضاف: "تبدو في حالة جيدة تماما وسعيدة للغاية".

وكانت الأم وابنتها أول رهينتين أكد الجانبان إطلاق سراحهما، منذ أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية وقتلوا 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا نحو 200.

وقال نتنياهو، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة: "اثنان من مختطفينا موجودان في الوطن. لن نتخلى عن جهودنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه سنواصل القتال حتى النصر".