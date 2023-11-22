متحدث باسم نتنياهو: حماس رضخت لمطالب إسرائيل‎ والحرب مستمرة

قال عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس الفلسطينية رضخت لمطالب إسرائيل وما كانت لتوافق على هذه الصفقة لو لم تشعر بالضغوط عليها.

وشدد جندلمان في تصريح له على أن الحرب مستمرة إلى حين تدمير حماس الكامل في غزة، وقال إن "احتجاز مواطنينا من قبل حماس جريمة في حق الإنسانية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة كل الأسرى".

من جهته، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اكتشف ودمر 400 فتحة نفق في غزة، مؤكداً أن الجيش سيواصل سعيه لكشف كافة أنفاق حركة حماس في غزة.