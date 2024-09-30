"الحل بطريقة واحدة".. إسرائيل ترفض وقف الحرب مع "حزب الله"

رفضت إسرائيل اليوم الاثنين مقترحا لوقف إطلاق النار مع ميليشيا "حزب الله" كان قد عرضه الوسطاء مؤخرا؛ إذ كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستوافق على التهدئة مع "حزب الله" بشرط واحد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وأجرى كاتس، خلال الأيام الماضية، وبعد اغتيال حسن نصر الله، محادثات مع عدد من وزراء الخارجية، بمن فيهم أولئك المشاركون في خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والميليشيا اللبنانية.

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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي نقل رفضه وقف الحرب مع "حزب الله" إلى أكثر من 25 وزير خارجية، من بينهم وزراء خارجية ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا وكندا.

وأوضح قائلا: "الطريقة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل وقف إطلاق النار هي إبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه".

وأضاف كاتس للوزراء: "فقط التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار. ما لم يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل عملياتها لضمان أمن مواطنيها وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".