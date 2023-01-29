السودان وتشاد.. اتفاق على التعاون الاستخباراتي لمواجهة تحديات الحدود
اتفق السودان وتشاد يوم الأحد، على التعاون الاستخباراتي فيما بينهما لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد وتيرتها في المنطقة الحدودية.
جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الفترة الانتقالية في تشاد محمد إدريس ديبي، يوم الأحد، في أنجمينا.
وقال بيان مشترك صادر عن الجانبين إنهما "أكدا على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة لاجتماعاتها، بهدف إعادة تفعيل كافة الاتفاقيات والآليات المشتركة، على المستويات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والثقافية".
وأعرب الطرفان عن "قلقهما من تكاثر النزاعات بين المجتمعات"، وشددا على "الضرورة الملحة لتعزيز القدرة العملياتية للقوة التشادية السودانية المشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة الحدودية للبلدين، من خلال إقامة علاقات مباشرة ومستمرة بين الجهات المختلفة المعنية"، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن البرهان وديبي "ركزا بشكل خاص على تبادل المعلومات والاستخبارات بين أجهزة الأمن في البلدين وكذلك التعاون القضائي"، كما اتفقا على ضرورة "اتخاذ إجراءات قوية ومتسقة لاحتواء الهجرة غير النظامية وتهريب الأسلحة".
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أعرب البرهان وديبي عن "قلقهما من خطر الوضع الأمني لهذا البلد الشقيق على دول الجوار"، كما أعربا عن "قلقهما من استمرار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وانتشارها في القارة".
وشهدت الحدود السودانية التشادية، توترات أمنية خلال الفترة الماضية، حيث قتل في آب/ أغسطس الماضي، 18 سودانيًا من قبل مليشيات عابرة للحدود قادمة من دولة تشاد.
كما شهدت الحدود المشتركة بين السودان، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، توترات مشابهة، حيث كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، في الرابع من الشهر الجاري، عن إحباط محاولة انقلاب على نظام الحكم في "بانغي" من داخل الأراضي السودانية، معلنا عن إغلاق الحدود بوساطة قوات مشتركة من "الجيش والدعم السريع".