السودان وتشاد.. اتفاق على التعاون الاستخباراتي لمواجهة تحديات الحدود

اتفق السودان وتشاد يوم الأحد، على التعاون الاستخباراتي فيما بينهما لمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد وتيرتها في المنطقة الحدودية.

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الفترة الانتقالية في تشاد محمد إدريس ديبي، يوم الأحد، في أنجمينا.

وقال بيان مشترك صادر عن الجانبين إنهما "أكدا على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة لاجتماعاتها، بهدف إعادة تفعيل كافة الاتفاقيات والآليات المشتركة، على المستويات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والثقافية".

وأعرب الطرفان عن "قلقهما من تكاثر النزاعات بين المجتمعات"، وشددا على "الضرورة الملحة لتعزيز القدرة العملياتية للقوة التشادية السودانية المشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة الحدودية للبلدين، من خلال إقامة علاقات مباشرة ومستمرة بين الجهات المختلفة المعنية"، وفق البيان.