ردًا على بايدن... غزة تُصدر قائمة بأسماء ضحايا القصف الإسرائيلي

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، كشفاً قالت إنه يضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

جاء ذلك بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى، التي تصدرها السلطات في قطاع غزة، الذي يسيطر عليه حركة حماس.

ويغطّي التقرير، الذي يضم 212 صفحة، الفترة التي تبدأ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ الهجوم غير المسبوق، الذي شنّته حماس على إسرائيل وأدى إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل، وفق السلطات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعلم أن عدداً كبيراً من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة لكن ليس لديها تأكيد من جهة مستقلة بالأرقام، مؤكدة أنها لا تثق في الأرقام التي تعلنها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ترى أن روسيا لا تلعب أي دور مثمر على الإطلاق في أزمة الشرق الأوسط.

ويزور وفد من حماس موسكو اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الأجانب ومن بينهم روس تحتجزهم الحركة حاليا في غزة.