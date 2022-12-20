لأول مرة منذ اتفاق ترسيم الحدود.. الجيش الإسرائيلي يسقط "مسيَّرة" قادمة من لبنان

لأول مرة منذ اتفاق ترسيم الحدود.. الجيش الإسرائيلي يسقط "مسيَّرة" قادمة من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة"، على حدوده الشمالية مع لبنان، في حادثة هي الأولى منذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قبل أشهر قليلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة من نوع درون تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح أدرعي أنه "تم رصد المسيرة اللبنانية في منطقة بلدة زرعيت عند الحدود الشمالية مع إسرائيل، حيث تم إسقاطها بعد أن تابعتها أنظمة المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي طيلة الحادث".
وأضاف أدرعي: "تعود الطائرة المسيرة كما يبدو إلى منظمة حزب الله اللبناني"، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".
وهذه الحادثة الأولى من نوعها منذ توقيع الاتفاق البحري لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، والاتفاق على استخراج الغاز من منصة "كاريش"، بالإضافة إلى التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل "قانا"، للجانب اللبناني.
ورغم حالة الهدوء، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق من الشهر الماضي، بدء مشروع لتعزيز المنازل الواقعة على الحدود اللبنانية، والمعرضة لإطلاق الصواريخ من قبل حزب الله اللبناني في أي تصعيد مقبل.
وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، بدأت أعمال التعزيز في عشرات المنازل في بلدة أفيفيم الإسرائيلية، بالقرب من الحدود اللبنانية، ضمن مشروع جديد أطلق عليه (درع الشمال).
وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على المشروع بالقول إن "62 ملجأً للحماية من القنابل والصواريخ المتطورة يتم بناؤها حالياً في بلدة أفيفيم الإسرائيلية الحدودية".
وأوضحت الوزارة أنها "تعتزم تنفيذ خطة ضمن مشروع درع الشمال في 21 بلدة وكيبوتس بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان".