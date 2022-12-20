لأول مرة منذ اتفاق ترسيم الحدود.. الجيش الإسرائيلي يسقط "مسيَّرة" قادمة من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة"، على حدوده الشمالية مع لبنان، في حادثة هي الأولى منذ توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين قبل أشهر قليلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل مسيرة من نوع درون تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".