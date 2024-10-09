"وراء الكواليس".. واشنطن تبلور اتفاقا للتهدئة في جميع الجبهات

كشفت القناة 12 العبرية، أن الولايات المتحدة تحاول بلورة مقترح بشأن وقف شامل لإطلاق النار في جميع الجبهات، وخاصة لبنان وغزة.

وبحسب القناة، فليس من الواضح ما هو موقع قطاع غزة من المقترح، "لكن الإيرانيين يتجنبون ربط مناطق التصعيد المختلفة بجبهة غزة".

وقالت إن "الولايات المتحدة تقوم بخطوة غير عادية من وراء الكواليس، وتحاول إقرار الهدنة في جميع الساحات وفي وقت واحد"، وأشارت إلى أن إسرائيل "ليست جزءاً من تلك العملية في الوقت الحالي".

وأضافت القناة أن الأمر "لا يقتصر الأمر على مجرد معلومات في الصحافة العربية، ففي الأيام القليلة الماضية علم كبار المسؤولين في القدس بمناقشة تجري بين الولايات المتحدة وبعض الدول في العالم العربي بشأن إيران فيما يتعلق باقتراح وقف شامل لإطلاق النار في كافة القطاعات، أما غزة، على الأقل حتى اللحظة، فلا يعرف مكانها في هذا الاقتراح، نظراً لتعقيده من حيث رغبة إسرائيل في مواصلة القتال حتى بعد التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن".

وقالت القناة، إن إسرائيل لم تعلن موقفها منه بعد، ونقلت عن مسؤولين كبار في إسرائيل علموا بالمفاوضات، قولهم: "نحن حاليًا في نقطة قوة، وسيكون هناك وقف لإطلاق النار بشروطنا، بما في ذلك انسحاب حزب الله من شمال الليطاني وتفكيك مجمعاته العسكرية كافة في المناطق الحدودية القريبة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر المثير هو أن الإيرانيين، إلى جانب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، لا يتحدثون اليوم عن ربط الجبهات المختلفة بقطاع غزة.

ويأتي الاقتراح بالتزامن مع ما وصفته القناة بـ "إشارة الحياة" التي أظهرها الليلة الماضية زعيم حركة حماس يحيى السنوار - الذي أجرى اتصالات مع الدول الوسيطة وطلب معرفة ما إذا كانت هناك فرصة خلال المفاوضات للحصول على حصانة مدى الحياة من إسرائيل.