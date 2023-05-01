انطلاق الاجتماع التشاوري حول سوريا في الأردن

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، اجتماع جديد حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر.

وقبيل انطلاق الاجتماع الذي يعقد في أحد فنادق عمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، التقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بنظيره السوري فيصل المقداد.

وبحث الصفدي والمقداد "الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، وفقًا لبيان صدر لاحقًا عن وزارة الخارجية الأردنية.