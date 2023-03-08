لجنة وزارية عربية تطالب تركيا بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق
طالبت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، أنقرة بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق فورًا.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة السادس على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159.
وتضم اللجنة المكونة من مصر (رئيس اللجنة)، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية.
وأكدت على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعربت عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي كل من دولة العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية.
وشددت اللجنة على "ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري، ودعت اللجنة لأهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة إلى داخل حدود البلاد العربية، حفاظاً على سيادة هذه الدول وضماناً لاستقرارها".
وأعربت عن "رفضها أي مساس بالتركيبة الديموغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية، كما تؤكد اللجنة أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا".
ودعت كذلك الحكومة التركية إلى "احترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، ما يؤثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين".