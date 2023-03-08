لجنة وزارية عربية تطالب تركيا بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق

طالبت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، أنقرة بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق فورًا.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة السادس على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 159.



وتضم اللجنة المكونة من مصر (رئيس اللجنة)، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، وأمين عام جامعة الدول العربية.