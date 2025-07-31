البرتغال تلتحق بفرنسا وكندا وبريطانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، الخميس، بأن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان؛ بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان له أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل".

أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر أيضًا.

وقال كارني للصحفيين إن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026، لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها". كما أعلنت فرنسا وبريطانيا، في وقت سابق نيتهما الاعتراف بدولة فلسطينية.