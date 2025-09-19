مصادر: حصيلة قتلى غزة 36 شخصاً منذ فجر اليوم (فيديو)

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي وصلت منذ فجر اليوم الجمعة إلى 36 فلسطينيا، بينهم 18 في مدينة غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت منازل وخيام نازحين في القطاع.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليته "المكثفة" في قلب مدينة غزة (فيديو)

تزامن ذلك مع استمرار الجيش الإسرائيلي تفجير مبان سكنية بواسطة روبوتات مفخخة شمالي وجنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية وشهود أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام نازحين، ومنازل، وتجمعات للمدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن 480 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من مدينة غزة منذ بدء العملية البرية الواسعة.