بسبب "صورة".. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في العراق (فيديو)

اندلعت في العراق اشتباكات مسلحة، مساء الخميس، قرب "جسر ديالى" جنوبي بغداد، بين عناصر اثنتين من الميليشيا العراقية.

وذكرت مصادر عراقية وناشطون أن الاشتباكات دارت بين عناصر "عصائب أهل الحق" و"سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري.

وتفجرت الاشتباكات بعد قيام عناصر من "سرايا السلام" بإنزال صورة انتخابية لقائد "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي.

وبحسب الروايات، كانت صورة الخزغلي معلّقة فوق أحد المطاعم في منطقة جسر ديالى، وأدت إزالتها لاندلاع مواجهة مسلحة بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة الأولية للاشتباكات كانت إصابتين بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت انتشاراً كثيفاً للقوات الأمنية عقب الحادثة، فيما فُتحت تحقيقات أولية لمعرفة تفاصيل ما جرى.

ويأتي هذا الاشتباك في ظل أجواء انتخابية مشحونة، خصوصاً مع استمرار غياب التيار الصدري عن السباق البرلماني المقبل، بعد قرار الصدر مقاطعة الانتخابات.

وفتح ذلك الأمر الباب واسعاً أمام قوى الإطار التنسيقي لتعزيز حضورها في بغداد والمحافظات الجنوبية.