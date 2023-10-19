رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى تل أبيب

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وصل إلى تل أبيب اليوم الخميس.

وكان سوناك أعلن أمس الأربعاء أنّه سيزور إسرائيل، قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في جولة تستمر يومين ويحاول خلالها التوصّل لتهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال سوناك في بيان سابق "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معًا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع". وأضاف "سأحرص على أن تكون المملكة المتّحدة في طليعة هذه الجهود".