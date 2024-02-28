قناة عبرية: إطلاق 14 صاروخًا من لبنان على كريات شمونة
أفادت القناة "12" العبرية، بإطلاق 14 صاروخا من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل، اليوم، فيما تحدثت إذاعة الجيش عن 4 صواريخ فقط. وفق وكالة "الأناضول".
وأضافت الإذاعة، أنه تم اعتراض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة دون إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين دون إصابات أو أضرار.
وأفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من بلدات شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.
وبعد يوم من توسيع الضربات العسكرية نحو العمق اللبناني الإثنين، عادت وتيرة إطلاق النار المتقطع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي، إلى مستوى الاستهدافات الحدودية.
وأعلنت ميليشيا حزب الله، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون شمالي إسرائيل بـ"دفعة صاروخية كبيرة"، بالإضافة إلى قصف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، ردًّا على قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرقي لبنان.