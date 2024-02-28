قناة عبرية: إطلاق 14 صاروخًا من لبنان على كريات شمونة

أفادت القناة "12" العبرية، بإطلاق 14 صاروخا من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل، اليوم، فيما تحدثت إذاعة الجيش عن 4 صواريخ فقط. وفق وكالة "الأناضول".

وأضافت الإذاعة، أنه تم اعتراض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة دون إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين دون إصابات أو أضرار.

وأفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من بلدات شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.