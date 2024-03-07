كان مستشارا للسادات.. رحيل "شيخ الصحفيين" المصريين

توفي شيخ الصحفيين المصريين محمد عبد الجواد، المستشار الصحفي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 100 عام.

ونعى جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، الراحل على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عامًا".

وذكر عبد الرحيم أن عبد الجواد من مواليد 10 فبراير 1924 في محافظة سوهاج، وحصل على شهادة الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًّا"، عام 1947.