تراجع قصف إسرائيل بالصواريخ.. نضوب ترسانة حماس أم تكتيك استراتيجي؟

شهدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة انخفاضًا بأعداد الصواريخ التي يطلقها الجناح المسلح لحركة حماس والفصائل الفلسطينية على بلدات غلاف غزة والمدن الإسرائيلية، بما في ذلك مدينة تل أبيب.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة حماس على مستوطنات في غلاف غزة، الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة الآلاف من كلا الجانبين، علاوة على التدمير الهائل للقطاع.

وشهدت المواجهات السابقة بين إسرائيل وحماس كثافة في إطلاق الصواريخ نحو جميع المدن الإسرائيلية؛ إلا أنها وبعد أكثر من 40 يومًا من الحرب الدائرة حاليًا، انخفضت وتيرتها بشكل كبير، وتكاد تكون معدومة مؤخرًا.

وأثار انخفاض إطلاق حماس للصواريخ تساؤلات حول نضوب الترسانة العسكرية لديها، أم أن ذلك تكتيك استراتيجي من جناحها المسلح، خاصة في ظل الاشتباكات المباشرة الدائرة بين الجانبين عقب الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة.