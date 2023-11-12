حقوقي لـ"إرم نيوز": رصدنا 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة

كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، عن تسجيل 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي بالقطاع، الذي يعيش تحت القصف الإسرائيلي منذُ أن شن مقاتلوا حركة حماس الفلسطينية هجوما مُباغتا على الجنوب الإسرائيلي في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال مدير الهيئة جميل سرحان لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة سجلت 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، لافتًا إلى أن الجرائم المرصودة تصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد أن "إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية المتعلقة بمبادئ الحرب والضرورة والتمييز ما بين المدني والعسكري"، ولا سيما أن "الجرائم تمت بشكل جماعي وممنهج ضد المدنيين وبأحياء سكنية كاملة".

تحرك دولي

وشدد سرحان على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية، التي تُرتكب بحق المدنيين، وتستهدف المنشآت الصحية بالقطاع.

وبين أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي خالفت اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين"، منوهًا إلى أن "القطاع وبما تفرضه إسرائيل عليه من حصار، هو خاضع لسلطتها، والاتفاقية تشترط أن يتم توفير حماية الحق في السكن والصحة والعيش الملائم لمن يخضع تحت الاحتلال".

وأوضح سرحان أن "إسرائيل خالفت أيضًا اتفاقية لاهاي بشأن الحرب، التي تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير الدولية في حالة الحرب وتستوجب مراعاة حماية المدنيين، والتي ترفض بشدة استهدافهم أو استهداف منازلهم أو المنشآت الصحية".