حقوقي لـ"إرم نيوز": رصدنا 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة
كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، عن تسجيل 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي بالقطاع، الذي يعيش تحت القصف الإسرائيلي منذُ أن شن مقاتلوا حركة حماس الفلسطينية هجوما مُباغتا على الجنوب الإسرائيلي في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال مدير الهيئة جميل سرحان لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة سجلت 1200 جريمة حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، لافتًا إلى أن الجرائم المرصودة تصنف في إطار جرائم الإبادة الجماعية.
وأكد أن "إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية المتعلقة بمبادئ الحرب والضرورة والتمييز ما بين المدني والعسكري"، ولا سيما أن "الجرائم تمت بشكل جماعي وممنهج ضد المدنيين وبأحياء سكنية كاملة".
تحرك دولي
وشدد سرحان على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية، التي تُرتكب بحق المدنيين، وتستهدف المنشآت الصحية بالقطاع.
وبين أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي خالفت اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين"، منوهًا إلى أن "القطاع وبما تفرضه إسرائيل عليه من حصار، هو خاضع لسلطتها، والاتفاقية تشترط أن يتم توفير حماية الحق في السكن والصحة والعيش الملائم لمن يخضع تحت الاحتلال".
وأوضح سرحان أن "إسرائيل خالفت أيضًا اتفاقية لاهاي بشأن الحرب، التي تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير الدولية في حالة الحرب وتستوجب مراعاة حماية المدنيين، والتي ترفض بشدة استهدافهم أو استهداف منازلهم أو المنشآت الصحية".
وأضاف أن "إسرائيل خالفت كل القوانين واللوائح المنظمة للقانون الدولي الإنساني، التي تضع قواعد للحرب وتلزم قوات الاحتلال بضرورة عدم استهداف المنشآت الصحية، وخالفت قوانين حماية الطفولة وحرمانهم من الحياة".
ولفت سرحان إلى أن الهيئة "شاركت جميع المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب مع المؤسسات الحقوقية حول العالم، بهدف إطلاعها على حجم تلك الجرائم"، كما قدمت الهيئة إفادات للأمم المتحدة بشأن الجرائم، مؤكدًا أن الهيئة تُجري متابعات يومية مع جميع الجهات في هذا الإطار.
وعبر سرحان، عن "أسفه من فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي مواقف إيجابية لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة"، قائلاً: "للأسف هيئات الأمم المتحدة عاجزة عن أداء واجبها، وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض".
وأكد أن الهيئة تعد ملفات قانونية من أجل تقديمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل أن تبدأ بتحقيق جدي وفعال بهذا الشأن، كما تعمل الهيئة على إرسالها للجنة التحقيق الدولية الدائمة، التي تختص بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة لمقاضاة ومحاسبة إسرائيل.
مستويان للانتهاكات
ووفق سرحان، فإن "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية على المستويين، الأول المستوى السياسي وذلك من خلال تصريحات وزراء حكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بإبادة غزة والدعوة لاستهداف المدنيين وقتلهم بشكل مباشر".
أما المستوى الثاني، بحسب السرحان، فهو "التنفيذي والذي كان واضحاً من خلال تصريحات المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والذين كانوا يعلنون بشكل واضح وتحت مبررات كاذبة استهدافهم للمنشآت الصحية والمباني السكنية"، مؤكدًا على ضرورة محاسبة إسرائيل وعدم اعتبارها دولة فوق القانون.