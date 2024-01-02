موقع عبري: إسرائيل ترفض مقترحاً من حماس لوقف القتال

كشف موقع "واللا" العبري نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، يوم الاثنين، رفض إسرائيل مقترحاً جديدا قدمته حركة حماس للتفاوض بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأشار الموقع العبري إلى أن الحركة غيرت موقفها المتشدد الذي اتخذته مؤخراً تجاه المفاوضات، وفق ما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن مسؤول وصفه بالمطلع قوله إن "حماس قدمت إلى إسرائيل عبر الوسطاء القطريين والمصريين اقتراحاً جديداً للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، يتضمن المطالبة بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة بمجرد بدء المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضاف أنه "رغم أن اقتراح حماس لا يزال بعيداً جداً عن الموقف الإسرائيلي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبار يقولون إنه يشكل تخفيفاً للموقف العام للحركة في الأسابيع الأخيرة".

وأوضح أن "الاقتراح الذي تقدمت به حماس يتحدث عن عملية من عدة مراحل، حيث تطالب الحركة في كل مرحلة بوقف إطلاق النار لمدة تزيد عن شهر مقابل إطلاق سراح الرهائن".

وأردف أن "حماس تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع في المرحلة الأولى من الاتفاق، التي ستشمل إطلاق سراح 40 رهينة، تشمل النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمختطفون ممن يعانون من حالة صحية خطيرة".

وأفاد المسؤول بأن "حماس تطالب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب"، مبينا أنه "تم مناقشة اقتراح حماس في مجلس الحرب، وبعثت إسرائيل برسالة عبر الوسطاء مفادها بأن الاقتراح غير مقبول"، مؤكدا أن "المفاوضات ما زالت مستمرة، ولم تعد عالقة، لكنها لم تتقدم بعد".