واشنطن تحث اليمن على حماية استقلالية البنك المركزي

دعت الولايات المتحدة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية البنك المركزي اليمني، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية.

وذكر بيان أوردته السفارة الأمريكية لدى اليمن، الخميس، أن الوقت حان أمام الحكومة اليمنية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بصورة عاجلة.

وسلّط البيان الأمريكي الضوء على الجهود الأخيرة التي قادت إلى تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في المحافظات اليمنية المحررة، بعد سنوات من تدني العملة المحلية وانخفاض قيمتها إلى أرقام قياسية.

ولفت إلى أن "الجهود المبذولة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال الأسبوعين الماضيين، أدّت إلى تعزيز الريال اليمني بنسبة تقارب 50%، والحدّ من المضاربة الجامحة على العملة".

وحثت الولايات المتحدة، عبر بيانها، الحكومة اليمنية، على مواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية على وجه السرعة، منوهةً إلى أن "الاقتصاد اليمني، ومعه حياة اليمنيين وسُبل عيشهم، على المحك".

ومن جهته، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن ‏تزايد المواقف الدولية الداعمة لإجراءات البنك المركزي اليمني تؤكد على زخم التأييد الدولي وتوفر المناخ الملائم، الذي ساعد البنك المركزي على إعادة ضبط الأوضاع النقدية وتحجيم دور المضاربين في التأثير على سعر الصرف.

وأضاف صالح، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "هذا ما يضع الحكومة وإدارة البنك المركزي اليمني، أمام فرصة ثمينة ونادرة لم تتوفر طوال سنوات الحرب، للعمل على مزيد من التعافي للعملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المصرفي".

وفي تصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قال إن "التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية هو مجرد خطوة أولى"، لافتًا إلى أنه "لا يزال أمام الحكومة والبنك المركزي، عمل كبير من أجل حماية الإصلاحات، وتخفيف الأعباء على المواطنين في كافة المحافظات".

ونوه العليمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى أن "استعادة الثقة ما زالت تتطلب قرارات صعبة لكنها ضرورية".

وبين أن "المجلس الرئاسي والحكومة يعملان بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، على تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصًا فيما يتصل بمضاعفة التدخلات الإنمائية، والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني".