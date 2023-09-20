انقطاع الاتصالات في درنة غداة احتجاجات شعبية

انقطعت الاتصالات، اليوم الثلاثاء، في درنة الليبية، حيث طُلب من الصحافيين مغادرة المدينة، التي اجتاحتها فيضانات مدمّرة راح ضحيتها الآلاف، غداة تحركات احتجاجية لسكانها للمطالبة بمحاسبة السلطات.

وأكدت مصادر محلية في درنة انقطاع شبكتي الهواتف النقالة والإنترنت منذُ الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش، الاثنين، على ما أفاد صحافي تمكن من مغادرة المدينة، لوكالة "فرانس برس".