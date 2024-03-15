شمال غزة.. جشع التجار يستنزف قدرة "التكيات" على إطعام المزيد من الجوعى

تسعى التكيّات في شمال قطاع غزة إلى إطعام المئات خلال شهر رمضان، إلا أن جشع التجار يحرم الآلاف من سكان القطاع، الذي يعيش جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 160 يومًا، ظروفًا مأساوية.

وأدت تلك الظروف إلى حدوث مجاعة حقيقية أودت بحياة العشرات غالبيتهم من الأطفال وكبار السن؛ بسبب نفاذ المواد الغذائية التموينية وشح دخول المساعدات الإغاثية.

المال بدل الطعام

قال الناشط المجتمعي أمين عابد المتواجد شمال غزة، إن خطرًا كبيرًا يحدق بحياة نحو 600 ألف مواطن يتواجدون في شمال وادي غزة مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية وارتفاع أسعارها على نحو غير مسبوق في ظل حالة الفقر المدقع، التي يعيشها السكان، ما أدى إلى عدم تمكنهم من شراء ما يسد جوعهم.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "بعض التجار يستغلون قيام بعض الجمعيات والداعمين بفتح تكيّات لإطعام بضعة آلاف ممن يتواجدون بشمال غزة ويقومون برفع أسعار السلع الأساسية أمام هذه الجمعيات، والتي تقوم بأخذ كمية المواد الغذائية المتوفرة جميعها بأسعار باهظة لصالح عمل التكيّات نظير عدم قدرة المواطنين على شراء هذه السلع بشكل فردي".