بعد وقف القتال.. الدبيبة يأمر بإزالة آثار الاشتباكات وحصر الأضرار في طرابلس
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تعليماته بإزالة آثار المعارك وحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي اندلعت أمس في العاصمة طرابلس لتعويض المتضررين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة قام بجولة تفقدية على بلدية عين زارة إحدى ضواحي طرابلس للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت ممتلكات المواطنين والمرافق الحكومية.
وأضاف المكتب، أن الدبيبة أصدر تعليماته بتنظيف آثار الحرب وضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وتوصلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وقت سابق إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء إلى 27 قتيلًا وأكثر من مئة جريح، وفق ما أفاد مصدر طبي.
واندلعت اشتباكات عنيفة في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، بين أقوى فصيلين مسلَّحين مواليين للحكومة الليبية، وذلك في أسوأ موجة عنف تشهدها المدينة هذا العام.
وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في طرابلس.