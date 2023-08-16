بعد وقف القتال.. الدبيبة يأمر بإزالة آثار الاشتباكات وحصر الأضرار في طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تعليماته بإزالة آثار المعارك وحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي اندلعت أمس في العاصمة طرابلس لتعويض المتضررين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الدبيبة قام بجولة تفقدية على بلدية عين زارة إحدى ضواحي طرابلس للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت ممتلكات المواطنين والمرافق الحكومية.

وأضاف المكتب، أن الدبيبة أصدر تعليماته بتنظيف آثار الحرب وضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.