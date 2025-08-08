الرئاسة الفلسطينية تطالب أمريكا بمنع إسرائيل من احتلال غزة

طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة تنديد دولي وأممي واسع بخطة إسرائيل لاحتلال غزة

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: "نطالب المجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها، ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد"، على حد وصفه.

وأضاف لرويترز: "ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة والتي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع، وارتكاب المزيد من المجازر، وعمليات التدمير".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على خطة للسيطرة على مدينة غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.