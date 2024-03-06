نساء غزة الحوامل.. ظروف "أسوأ من الكوابيس"

اضطرت أسماء أحمد إلى النزوح عن منزلها في شمال قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، قبل أن تنجب طفلها في منتصف الليل داخل مدرسة إيواء في مدينة غزة، حيث لا يتوافر التيار الكهربائي.

وساعد طبيب أسماء على وضع جنينها على ضوء الهاتف الخلوي، وقطع الحبل السري بواسطة مقصّ متعدّد الاستخدام، ووُلد الطفل فرج.

وتروي أحمد (31 عاما) لوكالة "فرانس برس"، بعدما أصبح عمر طفلها أربعة أشهر، "كنت خائفة كثيرا من أن أفقد طفلي، قلت لنفسي بأنني سأموت".

بدورها تقول الممرضة براء جابر التي ساعدتها، إن "الوقت كان متأخرا جدا، كان الاحتلال يقصف أي شخص يتحرك... لم نستطع نقلها إلى المستشفى".

قبل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من مارس/آذار، تقدّر منظمة الصحة العالمية وجود نحو 52 ألف امرأة حامل في قطاع غزة معرّضات للخطر بسبب انهيار النظام الصحي وسط الحرب المستعرة.

ولا تقتصر المخاوف على الولادة نفسها بل تتعدّاها إلى تحديات عدة، مثل إبقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل الحرمان من المواد الأساسية كالماء والغذاء.

وتثير الظروف الكارثية والموت المنتشر في كل مكان الخوف في نفوس النسوة الحوامل، وبينهن ملاك شبات (21 عاما).

لجأت شبات إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بعدما نزحت مرات عدّة من منطقة الى أخرى هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتقول شبات التي يقترب موعد وضعها وتعيش في خيمة "أنا خائفة جدا من الولادة في هذا المكان".