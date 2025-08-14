"إسرائيل الكبرى".. إيران ترد على تصريحات نتنياهو

أدانت إيران بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُعرف بخطة "إسرائيل الكبرى"، معتبرة أنها تمثل إعلانًا صريحًا عن نوايا توسعية تهدد سيادة دول مستقلة مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن تصريحات بنيامين نتنياهو حول خطة "إسرائيل الكبرى" تمثل إعلانًا عن "نية مواصلة الاستيلاء على أراضي الغير وانتهاك القانون الدولي".

وأكد أن "تصريحات رئيس وزراء إسرائيل المطلوب للعدالة بشأن ما يسمى بخطة (إسرائيل الكبرى) التي تمثل إعلانا صريحا عن نية مواصلة الاستيلاء والتوسع على أراضي دول مستقلة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان وسوريا، تعد مثالا صارخا على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار بقائي إلى أن اعتراف نتنياهو بأنه يرى نفسه صاحب "مهمة تاريخية وروحية" لتحقيق الفكرة الشيطانية من النيل إلى الفرات، يظهر بوضوح النية الفاشية لدى صانعي القرار الإسرائيليين للاعتداء على السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة، والسيطرة على الدول الإسلامية".

وطالب بقائي بإدانة حازمة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة للقانون الدولي".

في غضون ذلك، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمنشور على منصة "إكس" على تصريحات نتنياهو، وقال: "هل إذا اعترف نتنياهو بنفسه، سيكون ذلك أيضا معاداة للسامية؟".

وأضاف عراقجي: "قال نتنياهو في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وإنه شديد التعلق بفكرة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل مناطق تابعة للدولة الفلسطينية المستقبلية وربما أجزاء من الأردن ومصر".