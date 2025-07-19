تنفيذا لاتفاق نتنياهو والشرع.. الجيش السوري يتوجه للسويداء (فيديو)

قالت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، إن أرتالاً عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية بدأت بالتوجه نحو مدينة السويداء، في أعقاب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، برعاية أمريكية.

ونشرت منصات شبه رسمية وناشطون ، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالوا إنها توثق توجه قوات الأمن السورية نحو مدينة السويداء.

جاء ذلك بالتزامن مع نشر مقاطع أخرى تظهر أرتالاً ضخمة في طريقها إلى السويداء، تحمل أبناء العشائر البدوية، بحسب ما أفاد به شهود عيان سوريون عبر منصات التواصل.

ونشرت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية، عبر حسابها في "فيسبوك"، ما قالت إنه تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، الذي أعلن عنه المبعوث الأمريكي توماس باراك.

وبحسب الصحيفة، ينص الاتفاق على "دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية للمحافظة ودمج عناصر الفصائل من السويداء في الأمن ووزارة الدفاع وتكليفها بالتعاون مع وحدات أخرى بحفظ الشرطة والأمن داخل المحافظة".

وينص الاتفاق أيضاً على "تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من البدو والدروز ودمج الدروز بالمستقبل السياسي في المرحلة المقبلة، مع إمكانية خروج من يرفض الاتفاق عبر طريق آمن خارج البلاد".

وتضمن الاتفاق بنداً ينص على "محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون من الطرفين"، وفق الصحيفة السورية.

تفاصيل الاتفاق الذي تم برعاية أميركية : دخول مؤسسات الدولة الادارية والامنية للمحافظة دمج عناصر الفصائل من السويداء... Posted by ‎جريدة الوطن السورية‎ on Friday, July 18, 2025

وذكرت الصحيفة أن "الحكومة السورية طلبت من غرف عمليات العشائر الانسحاب من محافظة السويداء وتسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتهم".

وكانت الصحيفة قد أفادت، في وقت سابق، بأن الأمن العام قرر "منع مرور أي آلية أو عنصر مسلح عبر استراد "دمشق - درعا" و"دمشق - السويداء"، حتى إشعار آخر.