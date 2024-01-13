الجيش الإسرائيلي: "تصفية" 3 فلسطينيين تسلّلوا إلى مستوطنة أدورا

أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية" ثلاثة مهاجمين مساء الجمعة على أثر تسلّلهم إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للجيش أن مهاجمين قاموا بـ"إطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة" الواقعة قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وكانت سلطات البلدة نبّهت السكان بضرورة التحصّن في منازلهم بسبب "تسلّل إرهابي"، وتابع الجيش "تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن".