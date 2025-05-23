اتفاق لبناني فلسطيني على سحب السلاح من المخيمات منتصف حزيران

اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني الجمعة على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران/ يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران/ يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وفق وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة أبرزها غياب الرؤية.. عقبات تقف في وجه لبنان لنزع سلاح المخيمات

ورأى خبيران أن نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، سيواجه عقبات عدة، أبرزها غياب رؤية لتنفيذ ذلك، وعدم معرفة طبيعة ونوعية وكمية السلاح الموجود.

وأكدا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن نزع السلاح من المخيمات ينسجم مع الرؤية اللبنانية لتصويب أوضاع المخيمات، وجعلها منطقة خالية من الخارجين عن القانون والمسلحين.

وكان الرئيسان اللبناني جوزيف عون، والفلسطيني محمود عباس، قد أكدا في قمّة احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت مؤخرًا، على ضرورة الالتزام بحصرية السلاح في يد الدولة بلبنان.