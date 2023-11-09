الأونروا: على بلينكن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

طالب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال، "إن وقف إطلاق النار الفوري، يمكن أن يحول دون وقوع كارثة".

وأضاف: "يجب أن ينتهي الحصار على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق للقطاع دون قيود"، مشيرًا إلى أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب".

وأشار إلى أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

كذلك، طالب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بالسماح لتدفق الدعم الإنساني عبر معبر رفح، محذرًا من أنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة".

وفي السياق، قالت حكومة غزة، إن كل 10 دقائق يُقتل طفل في القطاع.