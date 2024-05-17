"الدعم السريع" تُصلح بين "البني هلبا والسلامات" جنوب دارفور

وقعت قبيلتا البني هلبا والسلامات في ولاية جنوب دارفور السوداني مساء أمس الخميس، على وثيقة لوقف الأعمال العدائية فيما بينهما.

ووفق وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة، فإن الوثيقة وقعت برعاية قوات الدعم السريع الذي يتزعمها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

واندلعت مواجهات بين القبيلتين منذ الأسبوع الماضي، على خلفية انتشار سرقة الأبقار من قبل الطرفين، وفق موقع "دارفور 24" السوداني.

وأشار الموقع إلى أن قوات الدعم السريع تدخلت وأعادت المسروقات للجانبين، فيما عملت مع أطراف شعبية أخرى لتشكيل لجان للجمع بين المتحاربين وحسم ظاهرة السرقات.

وبناء على هذا الاتفاق تم الصلح بين القبيلتين.