الأردن يعلن إرسال مساعدات عاجلة لجنوب سوريا

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، إرسال مساعدات عاجلة إلى الجنوب السوري بعد الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء المحاذية للحدود مع المملكة.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية إنها أرسلت، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجيش الأردني، مساعدات غذائية وطبية إلى جنوب سوريا في ظل الأحداث الدامية التي وقعت الأسبوع الماضي.

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وأضافت في بيان أن الأمين العام للهيئة حسين الشبلي نسق مع الحكومة السورية إدخال المساعدات عبر مركز جابر الحدودي، تمهيدًا لنقلها من خلال الهلال الأحمر السوري إلى أهالي منطقة الجنوب، وتوزيعها على مستحقيها، وهي عبارة عن مواد غذائية وطبية.

ويوم السبت الماضي، استضافت عمّان اجتماعًا بشأن السويداء، خلص إلى اتفاق وزيري خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأمريكي لسوريا على نشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف، ودعم جهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.

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وفي 13 يوليو/ تموز، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية والعشائر، في حين شنّت إسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 1265 شخصًا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاثنين الماضي.