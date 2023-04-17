محمد بن زايد يبحث الوضع في السودان مع رئيس المجلس الأوروبي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، الوضع في السودان، مع رئيس المجلس الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

جاء ذلك خلال لقاء هاتفي أجراه شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي بالرئيس الإماراتي، استعرضا فيه عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في السودان.

وذكرت الوكالة أن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها ودعمها لمصلحة الجانبين.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على "أهمية وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان والعودة إلى المسار السياسي"، بحسب الوكالة.

وأكد كذلك "على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية".

من جهته، عبر رئيس المجلس الأوروبي خلال الاتصال، عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرصه على التواصل البناء في التعامل مع مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.