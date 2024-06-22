تونس.. أحكام قضائية تنبىء بـ"قرب حسم" ملف "التسفير"

وأفادت قداس في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، أنه "من بين الجمعيات المتهمة في ملف التسفير جمعية مرحمة للأعمال الخيرية"، مشيرة أنها "كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات أسفار متورطة في عملية التسفير".

وأكدت أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين مال الجمعية والذي شغل المنصب منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014، وهي الفترة التي وصفت بأنها ذروة عمليات التسفير نحو بؤر التوتر، وخاصة سوريا.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، وهو تاريخ تجميد الرئيس التونسي للبرلمان السابق، ثم حله في مرحلة ثانية، أعادت السلطات فتح ملف التسفير الذي يثير جدلا سياسيًّا واسعًا، وسط اتهامات لحركة النهضة بالضلوع فيه.

ويواجه عدد من قيادات حركة النهضة على رأسهم راشد الغنوشي، والقياديين البارزين علي العريض ونورالدين البحيري، اتهامات بالتورط في الملف، لكن النهضة تعتبر الاتهامات سياسية بالأساس.