"عنف وخوف وجوع".. 6,6 ملايين صومالي بدون غذاء

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر في الصومال التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتشهد نزاعات مسلّحة وجفافًا.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يواجه أكثر من 6,6 ملايين شخص، أي ثلث السكّان، أزمة غذائيّة أو مستويات أسوأ من الجوع.

وفي هذا الإطار، دعت مديرة برنامج الأغذية العالمي، الخميس، المجتمع الدولي إلى مساعدة الصوماليّين "المصدومين والجياع"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت سيندي ماكين أمام مجلس الأمن الدولي "توجّهتُ إلى الصومال الشهر الماضي وشاهدت بنفسي كيف تجتمع النزاعات والتغيّر المناخي لتدمير حياة ملايين الصوماليّين وسبل عيشهم"، واصفةً الحياة اليوميّة هناك بأنّها عبارة عن "عنف وخوف وجوع".