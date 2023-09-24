الجيش السوداني يقصف مواقع لـ "الدعم السريع" بالمدفعية والمسيّرات

قصف الجيش السوداني، اليوم الأحد، بالمدفعية والطائرات المسيرة، عدة مواقع باتجاه تمركزات لقوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم وشرق النيل، وفق ما أفاد شهود عيان "إرم نيوز".

وقال شهود عيان، إن أكثر من قذيفة مدفعية سقطت على منطقة "البنداري" شرق النيل، دون إصابات وسط المدنيين، مشيرين إلى أن القذائف تأتي من جهة الشمال، حيث تقع قاعدة "حطاب" العسكرية التابعة للجيش.

كذلك أكد شهود عيان سماع انفجارات عنيفة يرجح أنها بالطائرات المسيرة، دوت في مناطق "جنوب الحزام وجبرة والصحافة، ومحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم"، مع تصاعد أعمدة الدخان قرب القيادة التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي.

فيما تواصلت رحلة النزوح لسكان منطقة أمبدة في أم درمان هربًا من الرصاص الطائش والمقذوفات التي تتساقط بشكل عشوائي على المنطقة التي أصبحت مسرحًا للعمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أسابيع مضت.