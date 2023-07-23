القضاء اليمني تحت مقصلة الظروف المعيشية الصعبة

ورجَّح الزربة أن "تصرفات الحكومة اليمنية تجاه السلطة القضائية، وعدم منحها الموازنة التشغيلية، وعدم الإيفاء بالتزاماتها، تجاه مثل هذا السلك الهام والحساس، محاولة واضحة من قبلهم لإفشال العمل القضائي"، لافتًا إلى أن: "استقرار البلاد يعتمد بنسبة 85% على عمل القضاء".

ورأى الزربة، أن "مطالب النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية، ستُحقَّق مباشرةً، فور استلام مجلس القضاء الأعلى، لميزانيته التشغيلية السنوية".

من جانبه، قال مندوب وزارة العدل للرعاية الصحية القاضي صلاح الجنيدي: "أمهَل مجلس القضاء، الحكومة اليمنية، فترة معينة لتحقيق مطالبه، إلا أنها لم تُعِره أي اهتمام".

وأضاف الجنيدي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز": "هناك وزارات غير فعالة على أرض الواقع، وتستلم ميزانية تشغيلية، أضعاف مضاعفة من ميزانية السلطة القضائية، بالرغم من تواجدنا على أرض الواقع، والعمل سواء أثناء الدوام الرسمي، أو خارج الدوام الرسمي".

ونوه الجنيدي، إلى أنه غير مقتنع بالإضراب، لعلمه أن الحكومة لا تريد حلًّا، ويكفي المواطن ما فيه، كون ذلك سينعكس عليه بدرجة رئيسة، على حدّ قوله.

وانعكس إضراب العام الماضي، بتعليق عمل المحاكم والنيابات، أثره بشكل مباشر، سلبًا على المواطنين، كون قضاياهم عُلّقت حينذاك، لا سيما قضايا الميراث والأحوال الشخصية، فضلاً عن القضايا الجنائية، ورد الحقوق والمظالم لأصحابها، وهو ما يتوقع تكراره.

وقالت مصادر قضائية خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الإضراب سيستثني، جلسات محاكمة قاتل الطفلة حنين، التي تحولت إلى قضية رأي عام، وحُدِّد انعقاد جلستها الأولى، اليوم الأحد، في محكمة استئناف عدن.

وقضت الطفلة حنين ذات الـ 6 سنوات، ضحية لشجار نشب بين والدها ورجل آخر، إثر تصادم سيارتيهما في أحد الشوارع في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، قبل أيام من عيد الأضحى، تطور إلى إطلاق النار من قبل القاتل، باتجاه سيارة والد الطفلة حنين التي كانت تتواجد آنذاك داخل السيارة.