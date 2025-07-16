قصف إسرائيلي يستهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق

ذكرت تقارير إخبارية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، في أقوى تصعيد لتل أبيب في هجماتها على سوريا.

وقال "تلفزيون سوريا" إن هناك استنفاراً أمنياً وإطلاق رصاص بمحيط مكان الغارة الإسرائيلية في دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل على منصة "إكس" وقوع دوي انفجار في دمشق "ويجري التأكد من طبيعته".

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وكانت إسرائيل استهدفت القصر الرئاسي في مايو/ أيار الماضي، إثر اشتبكات مماثلة بين فصائل درزية وقوات أمن سورية في ضاحيتي صحنايا وجرمانا جنوبي العاصمة دمشق.

ويأتي استهداف محيط القصر الرئاسي بعد دقائق من غارة إسرائيلية على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغار الجيش قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق".

وأضاف: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

وأكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني أن إسرائيل شنت هجوما على دمشق.