بعد سنوات من القطيعة.. ما دلالات زيارة عقيلة صالح إلى تركيا؟

أثارت زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى تركيا بعد سنوات من القطيعة والتصعيد الكلامي بين الطرفين تساؤلات حول أهداف تلك الزيارة التي تأتي في سياق تتأزم فيه الأوضاع في ليبيا أكثر من أي وقت مضى.

والتقى عقيلة صالح الذي وعد الليبيين قبل أيام بتشكيل حكومة جديدة وموحدة قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال عضو البرلمان الليبي عبد النبي عبد المولى، إن "سبب توجه رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تركيا هو لنقل وجهة نظر البرلمان حول القوانين الانتخابية والطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي".

وأضاف عبد المولى في تصريحات نقلها عنه موقع "الساعة 24" المحلي أن "صالح أكد خلال لقائه بالمسؤولين الأتراك أن الحوار الذي يدعو له المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يجب أن يكون بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري فقط، وما غير ذلك سيُعرقل تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات".

و تابع النائب البرلماني الليبي: "اتفقنا مع مجلس الدولة على القوانين الانتخابية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة، لذلك يجب أن يكون الحوار بيننا فقط، ووجود حكومة الدبيبة سبب عدم الجزم بمشاركة مجلس النواب في حوار باتيلي".