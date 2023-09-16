ليبيا.. بدء وصول المساعدات إلى درنة مع تضاؤل فرص العثور على أحياء

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل "29 طنا من الإمدادات الطبية" من مركزها اللوجستي العالمي في دبي، "تكفي لمساعدة حوالي 250 ألف شخص".

وحذرت منظمات إنسانية أخرى، مثل الإغاثة الإسلامية وأطباء بلا حدود، من مخاطر انتشار الأمراض المرتبطة باحتمال تلوث المياه، حيث جرف السيل عددًا كبيرًا من الضحايا نحو البحر الأبيض المتوسط الذي لفظ عشرات الجثث التي بدأت بالتحلل.

وضربت العاصفة دانيال، ليل الأحد الإثنين، شرق ليبيا، مصحوبة بأمطار غزيرة تسبّبت بانهيار سدّين، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، حيث تدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى.

آلاف المفقودين

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، ليل الجمعة السبت، تسجيل 3166 قتيلًا.

وإزاء تضارب الأرقام الصادرة حول عدد القتلى، أكد أن وحدها وزارته مخوّلة وضع حصيلة وأنها ستحدّثها وستعلنها يوميا قرابة الساعة 15,00 ت غ.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان السبت، العثور على جثث 3958 شخصا والتعرف على هوياتهم، وقالت إن "أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين"، بدون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.

وروى سكان مدينة درنة تفاصيل مؤلمة لهول ما تعرضوا له، حيث قال عيد عبد الخلف، وهو مصري كان يعمل في درنة، إنه خسر 75 من مواطنيه المتحدرين من قريته في مصر.

وأضاف: "ما زال 18 أو 19 شخصا (من قريته) مفقودين، لا نعرف إن كانوا أحياء أو أمواتا، إن كان البحر جرفهم، إن كانوا دفنوا، أم أنهم بصحة جيدة.. الله أعلم".

وتحدثت مانويل كارتون، المنسقة الطبية لفريق من منظمة "أطباء بلا حدود" وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع "فوضويّ" يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.