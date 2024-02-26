تفاصيل قاسية يرويها غزي عن مقتل شقيقه أمام عينيه
"لا يمكن وصف حجم المأساة التي نعيشها مع كل هذا الدمار وقصف منازلنا وضياع أملاكنا ومقتل شقيقي، وحالة الجوع التي نعيشها منذ قرابة خمسة أشهر.. لقد وصل الأمر إلى أن يبكي الأطفال من الجوع ولا يوجد هناك ما نستطيع إسكاتهم به"، بهذه الكلمات بدأ الغزّي محمد عابد رواية مأساته مع الجوع، ومقتل شقيقه أمام عينيه وهو يحاول تأمين كيس طحين للعائلة.
وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، "سمعنا أصواتا تعلو من بعيد وتهلل، فعرفنا على الفور أن شاحنات المساعدات الغذائية قادمة من جنوب القطاع، فارتدينا أحذيتنا أنا وشقيقي عمر على وجه السرعة، وانطلقنا نحو شارع الرشيد الذي يبعد عن مكان بيتنا مئات الأمتار".
ومضى عابد قائلًا: "لحقنا بمئات المواطنين الذين تجمعوا على طول الطريق مع سماع قدوم شاحنات المساعدات، وكنّا ننتظرها بفارغ الصبر، فلا يوجد شيء في البيوت، واستحكمت المجاعة من بطوننا، ولم يعد هناك ما نستطيع أكله، فقد أكلنا كل ما لم يخطر على بال أحد، بدءًا بأعلاف الحيوانات وانتهاءً بالحشائش".
وأضاف: "رأينا عددا من الشاحنات قادمة من بعيد ففرحنا وبدأنا التهليل، وعندما وصلت الشاحنات وبدأ الجميع بمحاولة الحصول على ما يسد به جوع الأطفال، كان شقيقي عمر قد ابتعد نحو الشاحنة الأخيرة، فقد كان عدد المتزاحمين على المساعدات أقل، ورأيته وهو يقوم بإنزال كيس الطحين عن الشاحنة".
وأشار عابد إلى أنه "فجأة بدأت عدة مسيرات إسرائيلية بإطلاق النار تجاهنا بشكل عشوائي، ورأيت شقيقي يسقط على الأرض ومن حوله آخرون يسقطون واحدًا تلو الآخر، اعتقدت أنه انبطح أرضًا، فصرت أصرخ بأعلى صوتي "عمر تقومش، ازحف على بطنك"، ولكن عمر لم يحرك ساكنًا ولم يقم.
وتابع: "انبطحت على الأرض وصرت أزحف نحوه بشكل جنوني والمسيرات تطلق النار بشكل عشوائي، وعندما وصلت كان عمر مضرجًا بدمائه؛ إذ أصيب بعدة طلقات اخترقت جسده وملأت كيس الطحين الذي كان بجانبه، كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، أخبرته بأن يصمد وبأنني سأنقله إلى المستشفى، وفجأة ابيضت عيناه وأخرج صوت شخير، فعرفت أنه قد فارق الحياة".
ونوه عابد إلى أنه كان "يبكي كالأطفال، ولا أعرف ماذا عساي أن أفعل، والجميع من حولي إما مصاب أو فارق الحياة، أو آخرون يتفقدون ذويهم مثلي، كانت لحظات قاسية، لقد مات شقيقي من أجل أن نحيا نحن والأطفال في العائلة".
وختم عابد حديثه بأنه "عندما توقف إطلاق النار حملت شقيقي الشهيد عمر ونقلته على عربة حصان إلى مجمع الشفاء الطبي، الذي كان أبعد من مكان المنزل، ولكن لم أجرؤ على الدخول به على عائلتي قتيلًا مضرجًا بدمائه، وهو الذي كان مليئا بالطاقة والحيوية قبل أقل من ساعة، رغم الجوع وندرة الغذاء، لقد آثرت أن أخبرهم بالقدوم إلى المشفى عبر الهاتف".