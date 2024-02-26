تفاصيل قاسية يرويها غزي عن مقتل شقيقه أمام عينيه

"لا يمكن وصف حجم المأساة التي نعيشها مع كل هذا الدمار وقصف منازلنا وضياع أملاكنا ومقتل شقيقي، وحالة الجوع التي نعيشها منذ قرابة خمسة أشهر.. لقد وصل الأمر إلى أن يبكي الأطفال من الجوع ولا يوجد هناك ما نستطيع إسكاتهم به"، بهذه الكلمات بدأ الغزّي محمد عابد رواية مأساته مع الجوع، ومقتل شقيقه أمام عينيه وهو يحاول تأمين كيس طحين للعائلة.

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، "سمعنا أصواتا تعلو من بعيد وتهلل، فعرفنا على الفور أن شاحنات المساعدات الغذائية قادمة من جنوب القطاع، فارتدينا أحذيتنا أنا وشقيقي عمر على وجه السرعة، وانطلقنا نحو شارع الرشيد الذي يبعد عن مكان بيتنا مئات الأمتار".