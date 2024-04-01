الجيش الإسرائيلي ينسحب من "الشفاء" مخلفاً جثثاً ودماراً هائلاً

انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به غربي مدينة غزة، فجر الاثنين، ما كشف عن عشرات القتلى ودمار هائل في المستشفى ومحيطه.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر الاثنين، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.

وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق القوات الإسرائيلي لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.